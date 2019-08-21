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İstanbul'daki Suriyelilere tanınan süre 30 Ekim'e uzatıldı

21.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere bu kentten ayrılmaları için tanınan sürenin 30 Ekim'e uzatıldığını açıkladı.

Söz konusu süre 20 Ağustos'ta dolmuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı programda, hükümetin Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili izlediği politika konusunda açıklamalarda bulundu. Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere, kayıtlı oldukları illere gitmeleri için tanınan sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, "20'sine kadar Sayın Valimiz, İstanbul'da İstanbul'a kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Biz de bunu yaydık. Süre bitti ve biz bunu Sayın Valimizle konuşarak 30 Ekim tarihine kadar uzattık" dedi.

Ancak Soylu, Suriyeli sivil toplum örgütlerinin talebi üzerine bu uygulamada bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Soylu, "Yaptığımız görüşmelerde 'Sadece kayıtlı olduğumuz değil, biz istediğimiz vilayete de gidebilir miyiz?' diye sordular. Evet gidebilirsiniz. Size bu imkânı da tanıyoruz. Yani sadece istediğiniz vilayete gideceksiniz. Biz size yol izin belgesi vereceğiz. Sizi orada kayıtlayacağız. Orada yaşamınıza devam edeceksiniz. Bunu sağlıyoruz" dedi.

Soylu, İstanbul'daki uygulamanın "aynısına" Ankara'da da başlanacağını söyledi.

Türkiye'de şu an 3 milyon 649 bin suriyeli yaşadığını belirten Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 550 bin civarında olduğunu ve kentin azami 600 bin Suriyeliyi kaldırabileceğini söyledi. "Çünkü İstanbul'un istiap haddi belli bir noktada" diye ekleyen Soylu, benzer bir nedenle Antalya'da da Suriyeli kaydının durdurulduğunu ifade etti.

Öğrenci ve SGK'lılar muaf tutulacak

İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin bu kentten gönderilmesi konusunda iki istisnai duruma dikkat çeken Soylu, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra İstanbul'da SGK'lı çalışanların bu uygulamadan muaf tutulacağını söyledi. Soylu, "Milli Eğitim, geçen yıl okullarda okuyan 2 bin 600 civarında bir tespit yaptı. Onları da aileleriyle beraber İstanbul'da bırakıyoruz. Kayıtsız olmalarına karşın" diye konuştu.

İstanbul'da kayıtlı çalışan Suriyelilere tanınacak ayrıcalığa ilişkin ise şöyle dedi:

"Kayıt dışı çalışma var. Biz bunlara iki aylık bir rehberlik yapıyoruz. Ve bunu da 30 Ekim tarihine kadar devam ettiriyoruz. Diyeceğiz ki: Siz bu insanları alıp SGK'lı yapacaksınız kardeşim. Yapmazsanız bir daha gelirsek 30 Ekim'den sonra, tarihin en ağır cezalarıyla karşı karşıyasınız, bunu da kaldıramazsınız."

İçişleri Bakanı Soylu, "Yani İstanbul'un istihdam hayatına uygun bir şekilde kaydolmuşlarsa, biz bunu da bir vesileyle tuacağız İstanbul'da. Diğerlerini İstanbul'dan göndermiş olacağız" dedi.

Suriyelilerin sınır dışı edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Soylu, "Biz bunları geçici koruma kapsamında aldık. Bizim bunları sınır dışı etmemiz mümkün değildir. Uluslararası kurallara, kanunlara göre, kayıtsız hiçbir Suriyeliyi de sınır dışı etmemiz mümkün değildir" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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