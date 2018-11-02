İstanbul'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK adına bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17 Temmuz 2016'da Ayhan Kökbalık'ın terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tarafından Ümraniye'de tasarlanarak öldürüldüğü tespiti üzerine düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Ekiplerin olaya karışan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Kökbalık'ın öldürülmesinin planlandığı toplantıya katıldığı, cinayette yer aldığı ve o dönem terör örgütünde sorumlu düzeyinde olduğu belirtilen Ö.B. ve M.G'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, iki şüpheliyi Edirne'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şu ana kadar 15 kişinin tutuklandığı operasyonda, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

