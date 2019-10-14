İstanbul'daki toplanma alanları

İSTANBUL (AA) - İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare..." dedi.

İBB Meclis Toplantısı'nda konuşan Göksu, polemikler yerine hazırlıkların konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Sanki fay hattının kırılmasına AK Parti sebep oldu. Arkadaşlar fay hattının kırılmasına sebep olacak hiçbir parti olmadığı gibi hiçbir iktidar da olamaz. Çünkü fay hattının kırılması kontrol dışı bir harekettir ve bir doğa olayıdır." dedi.

Şehirdeki kamu binalarının yüzde 92'si, okulların da 36'sı hariç hepsinin yenilendiğini ya da güçlendirildiğini dile getiren Göksu, "Sanki toplanma alanları bu İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi tarafından imarlara açılmış, işlemler yapılmış gibi. Burası belediye meclisi. Bizim planımızda toplanma alanıyla ilgili icraat var mı? Herhangi bir arsayı, mülkü toplanma alanı diye imara kapalı tutabilir misiniz? Tutamazsınız." ifadelerini kullandı.