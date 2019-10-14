HABER

İstanbul'daki toplanma alanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: - "Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare..." - "Eğer AK Parti rant peşinde koşsaydı, İstanbul'un en kıymetli yeri olan Atatürk Havalimanı'nda imar işlemi yapardı"

İSTANBUL (AA) - İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare..." dedi.

İBB Meclis Toplantısı'nda konuşan Göksu, polemikler yerine hazırlıkların konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Sanki fay hattının kırılmasına AK Parti sebep oldu. Arkadaşlar fay hattının kırılmasına sebep olacak hiçbir parti olmadığı gibi hiçbir iktidar da olamaz. Çünkü fay hattının kırılması kontrol dışı bir harekettir ve bir doğa olayıdır." dedi.

Şehirdeki kamu binalarının yüzde 92'si, okulların da 36'sı hariç hepsinin yenilendiğini ya da güçlendirildiğini dile getiren Göksu, "Sanki toplanma alanları bu İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi tarafından imarlara açılmış, işlemler yapılmış gibi. Burası belediye meclisi. Bizim planımızda toplanma alanıyla ilgili icraat var mı? Herhangi bir arsayı, mülkü toplanma alanı diye imara kapalı tutabilir misiniz? Tutamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Toplanma alanı dediğiniz şey değişen alanlardır." diyen Göksu, şöyle konuştu:

"Bunun hikayesi şu: 1999 depremi olduğunda o günün valisi bütün belediyelerden bir yazıyla istiyor. Bu alanlar şahıs malları, özel mülkler vesaire süre içerisinde değişiyor. O gün toplanma alanı 470 taneymiş. İddia şu, 470 taneden 77 tane kalmış deniyor. Oysa şunu söyleyeyim, Büyükşehir belediyesine CHP'li bir milletvekili, meclis üzerinden bir önergeyle 'Valiliğe toplanma alanı diye bildirilen yerlerden kaç tanesine imar işlemi yaptınız?' diye soru sormuş. Büyükşehir belediyesi '11 tanesi' diye cevap vermiş. İlginç olan şu, çoğu CHP'li ilçeler. Şimdi İstanbul'da AFAD'ın elinde olan listede 2 bin 864 alan var. Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare. Eğer AK Parti rant peşinde koşsaydı, İstanbul'un en kıymetli yeri olan Atatürk Havalimanı'nda imar işlemi yapardı. 11 milyon metrekarelik Atatürk Havalimanı hem toplanma hem barınma alanlarıyla İstanbulluların hizmetinde. Esenler'de 2 milyon metrekarelik millet bahçesi, Maltepe'de 10 milyon metrekarelik askeri alan da var. Toplanma alanları anlık olarak ilk kaçacağınız yerlerdir. Aslolan barınma alanlarıdır. İstanbul'da 10 milyon olan yeşil alanı biz 60 milyona çıkardık."

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandıİstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı
Öğrenciler mama istasyonu kurdularÖğrenciler mama istasyonu kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu İBB Ekim ayı meclis toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.