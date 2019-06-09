İstanbul'daki trafik kazası

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan şüpheli, Burdur'da yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökçebağ köyü mevkisinde yaptığı trafik uygulamasında durdurduğu araçtaki, İstanbul'da meydana gelen kazayla ilgili aranan şüphelilerden Abdülsamet T. ile iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

