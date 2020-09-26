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İstanbul’daki ünlü işletmedeki skandal görüntülere Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen grubun yaptığı parti sonrası Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama geldi.

İstanbul’daki ünlü işletmedeki skandal görüntülere Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama

İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen grubun yaptığı parti sonrası Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama geldi. Açıklamada, “Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülerin tespiti üzerine adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır” denildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek’teki bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedilmişti.

Skandal görüntüler kaydedilmişti
İşletmede korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başlamış, ardından gelen doğum günü pastası sonrası alkolün da etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başlamıştı. Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamamıştı.

“Adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır”
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, konu hakkında sosyal medyadan açıklamalara bulundu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde Bebek Mahallesi’nde bulunan bit eğlence mekanı hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında hem idari para cezası hem de 1 günlük ve ardından 3 günlük ‘iş yeri kapama’ cezai işlemlerin uygulandığı, ancak kapama cezasına karşı İdari Mahkemesi tarafından verilen ‘yürütmeyi durdurma’ kararına istinaden üçüncü gün açıldığı, bahsi geçen mekanda genelgeler kapsamında maske, mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülerinin tespiti üzerine adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır” denildi.

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