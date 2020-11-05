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  4. İstanbul’daki uygulamada 12 bin şahsın GBT’si tarandı, aranan 371 kişi yakalandı

İstanbul’daki uygulamada 12 bin şahsın GBT’si tarandı, aranan 371 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 01:39 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın katılarak 2 bin 788 polisin aynı anda yaptığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 371 şahıs ile 209 yoklama kaçağı yakalanırken, 82 kilo 917 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulaması İstanbul’un 39 ilçesinde aynı saatte gerçekleştirildi. 314 noktada 2 bin 788 personelle yapılan denetime asayiş şube müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.
Uygulamada, 12 bin 6634 şüphelinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 371 şahıs ile 209 yoklama kaçağı yakalanırken, şüpheliler üzerinde ve araçlarında ise 44 adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve onlara ait 169 fişek bulundu.
Araçları ve şahısların üzeri sıkı sıkı arandığı uygulamada, 94 kök Hint Keneviri, 82 kilo 917 gram uyuşturucu madde, 3 bin 378 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği tespit edilen 28 bin 355 ve 60 Euro ve bin 350 dolar ele geçirildi.
Uygulamada 14 bin 277 araç kontrol edilirken 203 motosiklet sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, toplam 899 araç ve motosiklete işlem yapılarak 11 araç trafikten men edilirken, 79 bin 389 TL para cezası kesildi.
İş yerleri ile halka açık yapılan denetimde ise 541 iş yeri denetlenirken 2 tane iş yerine ise cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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