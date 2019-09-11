HABER

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 11 ilçede çeşitli operasyonlar yaptı.  Narkotik polislerinin, Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 11 ilçede çeşitli operasyonlar yaptı.
Narkotik polislerinin, Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Operasyonlardan en dikkat çekici olanı ise ön yolcu koltuğunun airbag kısmına yapılan gizli bölge olmasıydı. Polis ekipleri ön konsolun alt kısmında bulunan bir düğmeye basarak gizli bölmeyi açmaları ve paketler halinde gizlenmiş kokainleri bulması kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandıAranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandıEnez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.