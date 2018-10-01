İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme" amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Narkonet-2" adlı operasyonda gözaltına alınan, "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K, rap türü şarkı söyleyen ve "Şam" lakabıyla bilinen Ş.K.O, "Burry" takma adını kullanan şarkıcı B.A. ve youtuber A.M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler salıverilirken, dosyanın ikmalen savcılığa gönderildiği bildirildi.
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