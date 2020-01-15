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  4. İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir araçla uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Topağacı Mahallesi Dereyolu Caddesi'nde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki Tayfun Y. (34) ve Mustafa B'nin (30) üst aramasında 7,48 gram ve 2,51 gram uyuşturucu madde, bir miktar para, ikametlerinde ise uzun namlulu silah ve 21 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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