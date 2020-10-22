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  4. "İstanbul’daki vakalar Türkiye'nin yüzde 40’ına ulaştı"

"İstanbul’daki vakalar Türkiye'nin yüzde 40’ına ulaştı"

22.10.2020 23:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Koca bir diğer paylaşımında,"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

Koca İstanbul'da en zorlu sınavın kalabalığa karşı verileceğini söyledi.

Koca bugün tespit edilen 2 bin102 yeni hasta olduğunu ve ağır hasta sayısının ise bin 599 olduğunu açıkladı.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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