HABER

İstanbul’daki Yemenliler Birleşik Arap Emirlikleri’ni Protesto Etti

01.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

Yemen’de Husilere karşı uluslararası koalisyon oluşturan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz Perşembe günü iyice su yüzüne çıktı

İstanbul’daki Yemenliler Birleşik Arap Emirlikleri’ni Protesto Etti

Yemen’de Husilere karşı uluslararası koalisyon oluşturan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz Perşembe günü iyice su yüzüne çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçaklarının geçici başkent Aden ile Ebyen şehrinde hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı Cuma günü Yemen’in hükümet güçlerinin hakim olduğu şehirlerde protestolara yol açtı.

Bir protesto gösterisi de İstanbul’da düzenlendi.

Fatih’te düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 200 Yemenli, ellerinde “Baş Belası Birleşik Arap Emirlikleri-Yeter”, “Yemen’de BAE Terörü”, “BAE Yemenlileri Öldürüyor” yazılı dövizler taşıdı. Afişlerde ise Birleşik Arap Emirlikleri ‘eli kanlı’ gösterilirken ülkenin güçlü ismi Veliaht Prens Muhammed bin Zayed hedef tahtasına yer alıyordu.

Yemenliler: “BAE, Yemen’de terörist gruplara destek veriyor, bu faaliyeti durdurulsun”

Türkiye’de yaşayan Yemenliler adına okunan basın açıklamasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlardan terörist örgütlere destek verdiği iddia edilen BAE’nin bu faaliyetlerini durdurması konusunda yardımcı olmaları talep edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin saldırısında hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazından sonra okunan açıklamada, “Biz bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’na dahil olan Birleşik Arap Emirlikleri olarak bilinen ülkenin komplosuna karşı uğraştığımızı belirtmek isteriz. BAE, koalisyona dahil olduktan sonra Yemen'in birliğini ve istikrarını bozmak için her şehirde kendisine bağlı ve kendisinden emir alan gruplar ve örgütler kurmuştur. Bu grup adeta geçici bir bomba gibidir, BAE bunları Yemen hükümetine karşı kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir. BAE, Yemen'in çeşitli şehirlerinde din adamları, aktivistleri ve gazetecileri öldürecek tetikçileri kiraladığı açık ve nettir” dendi.

Yemenliler, BAE’nin koalisyondan çekilmesi için Riyad’dan yardım istiyor

Eyleme katılan Yemen Medya Merkezi Genel Müdürü Saleh Algabri, Suudi Arabistan’a Birleşik Arap Emirlikleri’ni koalisyondan çıkarması çağrısında bulundu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Algabri, “Sana’da İran destekli Husiler var. Yemen’in güney tarafında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği gruplar bulunuyor. Onlar da Yemen’in bölünmesinden yana. Biz dört yıldır hava saldırılarını sürdüren BAE’nin Yemen’den çekilmesini ve bu konuda Suudi Arabistan’ın yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

“Vatanımızda yaşamak istiyoruz ama yaşatmak istemiyorlar”

Çocukların da katıldığı eylemde İstanbul’da üniversite eğitimi alan çok sayıda Yemenli öğrenci vardı. O öğrencilerden Muhammed Hamza, VOA Türkçe’ye vatanına geri dönmek istediğini ama BAE’nin bozguncu yaklaşımı yüzünden bunun mümkün olamadığını söyledi.

Hamza, “Bizim ordumuz Yemen’i kurtarmak istiyor. Ama maalesef BAE ikiye bölmek istiyor. Güvenlikli bir şekilde bizim vatanımızda yaşatmak istemiyor. Dünyanın bize bakması gerekiyor çünkü yalnız kaldık. Komşuları maalesef Yemenlileri öldürüyor. BAE saldırıyor bizim uçaklarımız hiçbir şeyimiz yok. Sadece kara ordumuz var. Onlar gökyüzünden vuruyor. Biz vatanımızı kurtarmak istiyoruz. Vatanımızda yaşamak istiyoruz ama yaşatmak istemiyorlar” dedi.

“BAE’nin kara yüzünün bilinmesini istiyoruz”

Bir başka öğrenci Hassan Kaddasi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Husilere karşı savaşan hükümet güçlerinin iradesini yok saymasına tepki gösterirken uluslararası toplumdan bu konuda sessiz kalmamasını talep ediyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaddasi, “BAE’nin hem Yemen’de hem de başka ülkelerde kendi çıkarları için yaptıkları saldırılar ve örgütlere yaptığı yardımlar büyük sıkıntı yaratıyor. Dünyanın olup bitene ses çıkarmasını ve Yemen’de ne olup bittiğini bilmesini istiyoruz. Emirlikler’in kara yüzünün tanınmasını istiyoruz” diye konuştu.

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Afganistan’da Barış Görüşmeleri ve ÇatışmalarAfganistan’da Barış Görüşmeleri ve Çatışmalar
Almanya’daki Eyalet Seçimlerinde AfD İkinci Parti OlduAlmanya’daki Eyalet Seçimlerinde AfD İkinci Parti Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

Mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

Uçak kazasından korkunç görüntüler! Çok sayıda ölü var

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.