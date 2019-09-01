İstanbul’daki Yemenliler Birleşik Arap Emirlikleri’ni Protesto Etti

Türkiye’de yaşayan Yemenliler adına okunan basın açıklamasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlardan terörist örgütlere destek verdiği iddia edilen BAE’nin bu faaliyetlerini durdurması konusunda yardımcı olmaları talep edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçaklarının geçici başkent Aden ile Ebyen şehrinde hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı Cuma günü Yemen’in hükümet güçlerinin hakim olduğu şehirlerde protestolara yol açtı.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Algabri, “Sana’da İran destekli Husiler var. Yemen’in güney tarafında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği gruplar bulunuyor. Onlar da Yemen’in bölünmesinden yana. Biz dört yıldır hava saldırılarını sürdüren BAE’nin Yemen’den çekilmesini ve bu konuda Suudi Arabistan’ın yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin saldırısında hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazından sonra okunan açıklamada, “Biz bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’na dahil olan Birleşik Arap Emirlikleri olarak bilinen ülkenin komplosuna karşı uğraştığımızı belirtmek isteriz. BAE, koalisyona dahil olduktan sonra Yemen'in birliğini ve istikrarını bozmak için her şehirde kendisine bağlı ve kendisinden emir alan gruplar ve örgütler kurmuştur. Bu grup adeta geçici bir bomba gibidir, BAE bunları Yemen hükümetine karşı kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir. BAE, Yemen'in çeşitli şehirlerinde din adamları, aktivistleri ve gazetecileri öldürecek tetikçileri kiraladığı açık ve nettir” dendi.

“Vatanımızda yaşamak istiyoruz ama yaşatmak istemiyorlar”

Çocukların da katıldığı eylemde İstanbul’da üniversite eğitimi alan çok sayıda Yemenli öğrenci vardı. O öğrencilerden Muhammed Hamza, VOA Türkçe’ye vatanına geri dönmek istediğini ama BAE’nin bozguncu yaklaşımı yüzünden bunun mümkün olamadığını söyledi.

Hamza, “Bizim ordumuz Yemen’i kurtarmak istiyor. Ama maalesef BAE ikiye bölmek istiyor. Güvenlikli bir şekilde bizim vatanımızda yaşatmak istemiyor. Dünyanın bize bakması gerekiyor çünkü yalnız kaldık. Komşuları maalesef Yemenlileri öldürüyor. BAE saldırıyor bizim uçaklarımız hiçbir şeyimiz yok. Sadece kara ordumuz var. Onlar gökyüzünden vuruyor. Biz vatanımızı kurtarmak istiyoruz. Vatanımızda yaşamak istiyoruz ama yaşatmak istemiyorlar” dedi.

“BAE’nin kara yüzünün bilinmesini istiyoruz”

Bir başka öğrenci Hassan Kaddasi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Husilere karşı savaşan hükümet güçlerinin iradesini yok saymasına tepki gösterirken uluslararası toplumdan bu konuda sessiz kalmamasını talep ediyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaddasi, “BAE’nin hem Yemen’de hem de başka ülkelerde kendi çıkarları için yaptıkları saldırılar ve örgütlere yaptığı yardımlar büyük sıkıntı yaratıyor. Dünyanın olup bitene ses çıkarmasını ve Yemen’de ne olup bittiğini bilmesini istiyoruz. Emirlikler’in kara yüzünün tanınmasını istiyoruz” diye konuştu.

