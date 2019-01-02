İstanbul'daki yılbaşı tedbirleri

Yapılan aramalarda, 178,14 gram narkotik madde, 72 uyuşturucu hap, 8 silah, 227 fişek, 13 kurusıkı silah, 181 şişe sahte içki, 1 çarkıfelek makinası, 4 av tüfeği, çalıntı motosiklet, 530 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik, 2 cep telefonu ve havalı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, 775 umuma açık iş yeri denetlendi. İhlal dolayısıyla 24 iş yerine 14 bin 230 lira ceza uygulandı. Bir iş yeri ise ruhsatı olmadığı için kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşı gecesi yapılan çalışmalarda, 89 bin 140 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

- 6 bin 363 sürücüye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. Yılbaşı trafik denetimlerinde 9 bin 398 araç kontrol edildi. Bunlardan 6 bin 363 aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden ceza uygulandı.

Trafik polislerince 2 bin 733 araç sürücüsüne alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 268 sürücüye ceza kesildi.

- 10 günde 8 bin 277 gözaltı

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında 21-31 Aralık tarihlerinde ise 1 milyon 144 bin 924 kişi sorgulanırken, 8 bin 277 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4 bin 270'inin aranan şahıs olduğu belirlendi. Şüphelilere 118 bin 969 lira ceza kesildi.

Çalışmalar kapsamında 102 bin 63 araç kontrol edilirken, 48 bin 307 araca 15 milyon 492 bin 614 lira ceza işlemi uygulandı, 3 bin 211 araç ise trafikten men edildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 6 bin 401 iş yeri kontrol edildi, 582 iş yerine 51 bin 451 lira ceza kesildi.

Yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 122 tabanca, 76 av tüfeği, 2 bin 713 mermi, 69 kesici/delici alet, 118 kurusıkı tabanca, 570 gram eroin, 6 kilo 708 gram esrar, 139,6 gram metanfetamin, 2 bin 482 captagon, 80 bin 403 paket kaçak sigara, 6 kaçak cep telefonu ve 799 litre kaçak içki ele geçirildi.

