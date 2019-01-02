HABER

İstanbul'daki yılbaşı tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi sorgulandı, 361 şüpheli gözaltına alındı - Trafik denetimlerinde 9 bin 398 araç ve sürücü kontrol edildi, 6 bin 363 sürücüye ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı gecesi alınan tedbirler kapsamında 89 bin 140 kişi sorgulanırken, 361 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşı gecesi yapılan çalışmalarda, 89 bin 140 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Kontrollerde 361 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 182'si hakkında arama kararı bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden bazılarına toplam 36 bin 281 lira çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Öte yandan, 775 umuma açık iş yeri denetlendi. İhlal dolayısıyla 24 iş yerine 14 bin 230 lira ceza uygulandı. Bir iş yeri ise ruhsatı olmadığı için kapatıldı.

Yapılan aramalarda, 178,14 gram narkotik madde, 72 uyuşturucu hap, 8 silah, 227 fişek, 13 kurusıkı silah, 181 şişe sahte içki, 1 çarkıfelek makinası, 4 av tüfeği, çalıntı motosiklet, 530 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik, 2 cep telefonu ve havalı tabanca ele geçirildi.

- 6 bin 363 sürücüye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. Yılbaşı trafik denetimlerinde 9 bin 398 araç kontrol edildi. Bunlardan 6 bin 363 aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden ceza uygulandı.

Trafik polislerince 2 bin 733 araç sürücüsüne alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 268 sürücüye ceza kesildi.

- 10 günde 8 bin 277 gözaltı

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında 21-31 Aralık tarihlerinde ise 1 milyon 144 bin 924 kişi sorgulanırken, 8 bin 277 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4 bin 270'inin aranan şahıs olduğu belirlendi. Şüphelilere 118 bin 969 lira ceza kesildi.

Çalışmalar kapsamında 102 bin 63 araç kontrol edilirken, 48 bin 307 araca 15 milyon 492 bin 614 lira ceza işlemi uygulandı, 3 bin 211 araç ise trafikten men edildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 6 bin 401 iş yeri kontrol edildi, 582 iş yerine 51 bin 451 lira ceza kesildi.

Yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 122 tabanca, 76 av tüfeği, 2 bin 713 mermi, 69 kesici/delici alet, 118 kurusıkı tabanca, 570 gram eroin, 6 kilo 708 gram esrar, 139,6 gram metanfetamin, 2 bin 482 captagon, 80 bin 403 paket kaçak sigara, 6 kaçak cep telefonu ve 799 litre kaçak içki ele geçirildi.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Yedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştıYedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştı
Marmaris'te dere taştı, su baskınları oldu (3)Marmaris'te dere taştı, su baskınları oldu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli yılbaşı tedbirleri

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.