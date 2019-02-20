İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 4 uçak, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı.
Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Trabzon'dan, Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Havayolları'nın Trabzon'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi.
Bunun üzerine 4 uçak, Bursa'ya yönlendirilerek Yenişehir Havalimanı'na inişleri sağlandı.
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