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  4. İstanbul'daki yolcu otobüsü kazası davasının sanığına 11 yıl hapis

İstanbul'daki yolcu otobüsü kazası davasının sanığına 11 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, 3 yolcunun öldüğü, 16 yolcunun yaralandığı otobüs kazasına ilişkin davada tutuklu yargılanan sürücü sanık, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüp ilçesinde, 3 yolcunun öldüğü, 16 yolcunun yaralandığı otobüs kazasına ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Caner Taybakan ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma mağdur ve avukatları söz alarak, sanıktan şikayetçi oldukları söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyanın karara bağlayacağını belirterek, sanığa son sözlerini sordu.

Tutuklu sanık Caner Taybakan, "Bu olaydan çok pişman ve üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kazayı isteyerek yapmadım. Keşke ben de ölseydim." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Caner Taybakan'ın 3 kişinin ölümüne 16 kişinin ise yaralanmasına sebep olduğu kazada asli kusurlu olduğunu ifade ederek, ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanığın, 70 kilometre hızla gitmesi gereken yerde 100 kilometre hızla gitmesi dolayısıyla olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğini belirten mahkeme heyeti, cezayı 13 yıl 4 aya yükseltti. Tutuklu sanık Taybakan'ın yargılama sırasındaki tavırları ve beyanlarını dikkate alarak cezasını 11 yıl 1 ay 10 güne düşüren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Ocak 2019'da gece saat 23.40 sıralarında İstanbul Hasdal Karayolundan Yeni Havalimanı'na doğru seyreden Volkan Metro Turizme ait yolcu otobüsünün şoförü Caner Taybakan'ın, seyir halindeyken yolun sol şeridini kaçırması nedeniyle tekrar sol şeride geçmek istediği esnada tek taraflı ölümlü yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği anlatıldı.

Kazada 3 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, otobüs şoförü şüpheli Caner Taybakan'ın ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma'' suçundan hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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