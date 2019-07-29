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İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Edirne’ye kaçak göçmen taşıyan araç Tekirdağ’da polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre 34 BPC 509 plakalı aracın İstanbu’dan aldığı göçmenleri Edirne’ye götürüleceği bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ’da yakalandı

İstanbul’dan Edirne’ye kaçak göçmen taşıyan araç Tekirdağ’da polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 34 BPC 509 plakalı aracın İstanbu’dan aldığı göçmenleri Edirne’ye götürüleceği bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada bahse konu araç saat 23.05 sıralarında Tekirdağ’ın Malkara ilçesi D110 karayolu üzeri Keşan istikametinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Aracın sürücüsünün C.G. isimli şahıs olduğu, araç içerisinde de 3 Pakistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine yollanırken araç sürücüsü de göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ’da yakalandı

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