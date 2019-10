İstanbul’dan Avrupa’ya göçmen taşıyan insan kaçakçılarına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, uluslar arası şebekeye mensup çoğu yabancı 31 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, İran ve Suriye uyruklu kişilerin de içinde olduğu uluslar arası bir şebeke çökertildi.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takipte, yasal yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişileri İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Konya, Trabzon ve Malatya’daki havalimanlarından sahte pasaportlarla kişi başına 6 bin ila 12 bin 500 Euro arasında değişen fiyatlarla Almanya’ya götüren, deniz ve karayolu ile düzensiz göçmenleri Avrupa ülkelerine taşıyan şebekenin izini süren kaçakçılık polisi, İstanbul merkezli 6 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Üç ayrı operasyonda, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden yurda yasal yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kişileri Avrupa ülkelerine taşıdıkları tespit edilen insan kaçakçısı çoğu organizatör konumunda 31 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirildi.

İlk dalgası 10 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonun ikinci dalgası 1 Ekim Salı günü yapıldı.

Şebeke üyelerinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3’ü çalıntı olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 45 pasaport, sahte pasaport yapımında kullanılan 5 mühür, 10 adet dizüstü bilgisayar, şebeke üyelerine ait 31 cep telefonu, pasaport kapağı yapımında kullanılan rulo karton, 1 adet soğuk damga olarak kullanılan makine, farklı kişiler adına düzenlenmiş 34 kimlik kartı, taşıdıkları göçmenlerin kaydı olan not defteri, pasaport fotokopileri, insan kaçakçılığından elde edildiği sanılan 33 bin 235 Euro, 12 bin 510 Amerikan doları, 20 Paund, bin 91 Riyal ile 11 bin Türk lirası para ile göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 30 can yeleği, kaçak göçmenlerin taşındığı 3 minibüs, 2 binek araç ve 1 tır ele geçirildi.

Şüpheliler, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Değişik tarihlerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kara ve deniz yolu ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 8’i organizatör 19 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

İnsan kaçakçılığını organize eden şebeke üyelerinin, kaçak göçmenleri önce Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy’deki kendi belirledikleri sevk noktalarında topladıkları, bu ilçelerden de dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde taksi ve otomobillerle TEM güzergahında bulunan Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Esenler ve Esenyurt gibi ilçelerde günübirlik kiralık evlerde toPladıkları ortaya çıktı. Aynı şebeke üyelerinin, topladıkları kişileri kamyonlara bindirerek eskortlar eşliğinde buradan da Edirne, Çanakkkale ve Marmaris gibi denize sınır bölgelere ulaştırdıkları kaydedildi.Daha sonra kara ve deniz yolu ile bu göçmenleri kişi başına 6 bin ila 12 bin 500 Euro arasında değişen fiyatlarla Avrupa ülkelerine götürdükleri belirlendi.

İnsan kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 129 düzensiz göçmenin denize açılmadan kurtarıldığı öğrenildi.