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İstanbul'dan Balkanlar'a Gençlik Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 21:27 | Son Güncelleme

Program kapsamında 100 öğrenci Sirkeci Gar'ından hareket edecek trenle Balkanlar'a gidecek

İSTANBUL (AA) - Dünya Çocukları Doğa Sporları Derneğinin, "İstanbul'dan Balkanlar'a Gençlik Buluşması" programında yer alan özel tren gezisiyle 100 öğrenci Balkanlar'ı görme imkanı bulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ikinci kez organize edilen seferde tren, 1 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de Sirkeci Gar'ından hareket edecek.

"İstanbul'dan Balkanlara Gençlik Buluşması" adı altında düzenlenen etkinlik, tarihi ve kültürel içeriğinin yanı sıra gençlerin Balkan gençliğiyle kaynaşmasına da olanak sağlayacak.

Otuz yılı aşkın süredir lise ve üniversite öğrencilerine dönük spor, kültür, gezi ve kamp faaliyetleri yürüterek gençlerin sıhhatli ve donanımlı yetişmeleri için gayret sarf eden gönüllüler tarafından yönetilen Dünya Çocukları Doğa Sporları Derneği, her yıl geleneksek olarak Srebrenitsa Katliamı anma törenlerine uçakla öğrenci götürme projesine ek olarak ikinci kez trenle Balkan turu gerçekleştirilmiş olacak.

Program kapsamında, Sofya, Filibe, Üsküp, Prizren, Priştine, Ohri, Kalkandelen, Belgrad, Niş, Saraybosna, Zenica, Travnic, Mostar, Jajce ve Banja Luka ziyaret edilecek. Saraybosna'da Kurban Bayramı'nı geçirecek öğrenciler, 15 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maarif Vakfı, TİKA, TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ, Turkcell, Türk Telekom ve Hayat Vakfı da destek veriyor.

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Dünya Çocukları Doğa Sporları Derneği İstanbul'dan Balkanlara Gençlik Buluşması

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