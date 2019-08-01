İstanbul'dan Balkanlara Gençlik Buluşması

Sayan, "Gençlerimizi güzel bir geziye uğurluyoruz. Sirkeci Tren Garı çok derin ve nostaljik bir derinliğe sahip. Kim bilir kaç vedaya kaç kavuşmaya şahitlik etti bu salon. Sizler bugün de gönül coğrafyamızın, köklü medeniyetimizin adeta kalbine, Balkanlara yola çıkacaksınız. Oralarda ecdadımızdan izlere, kendinizden bir parçaya rastlayacağınız bu yolculuğun çok keyifli olacağını düşünüyorum. Sizleri çok şanslı buluyorum. Keşke aranızda bulunabilseydim. Sizlere sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim ve bir sözünü hatırlatmak istiyorum. 'Bizim medeniyetimizde kalem kılıçtan önce gelir. Biz kalemin, yazının, irfanın kalıcılığına inanırız." diye konuştu.

Yolculuğun başka kültürleri anlamak için önemli bir araç olduğunu dile getiren Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendiniz için ne istiyorsanız komşularınız için de onu isteyin. Afrika, Türk dünyası, Balkanlar, Güney Asya ve tüm kardeş coğrafyalar için aynısını diliyoruz. Biz binlerce yıllık birikimle toplumların, devletlerin birlikte yaşaması için çalışıyoruz ve bu bayrağı sizlere devredeceğiz. Sizler de barış ve huzuru yaymak için devam edeceksiniz. Hepinizin bu hissiyatla hareket etmesini ve yaymanızı istiyorum."

Dünya Çocukları Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Biçici de programın 2010'dan bu yana Srebrenitsa soykırımını anmak ve kültürel bağları kuvvetlendirmek için düzenlendiği söyleyerek, "Bu sene bunu trenle yapmak istedik ama Srebrenitsa katliamını anmalarına denk gelemedik. Biz de Balkanları gezdirerek ve bayramı da Saraybosna'da yapmaya karar verdik. Sofya, Filibe, Belgrad, Üsküp ve Balkanlarda uzun bir yolculuğun ardından en sonunda Saraybosna'ya gideceğiz. Özellikle de gençlerin dünyanın en iyi tren rotalarından biri olan Saraybosna Mostar arasını trenle geçmesini istiyoruz. "ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aileleriyle vedalaşan gençler, Sirkeci Tren Garı'ndan uğurlandı.

Öğrenciler, iki haftalık bir yolculuğun ardından trenle Türkiye'ye geri dönecek.

