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İstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satarken yakalandılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
Geçen 5 Ocak günü İstanbul Sultangazi'den çalınan kamyon, Kocaeli'de bulundu. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Sapanca Yolu Caddesi üzerinde park halinde olan bir kamyondan şüphelendi. Yapılan plaka sorgulamasında kamyona takılı plakanın bir otomobile kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, kamyonun yanında beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin sonunda kamyonun yanına gelen T.K.(33) ve S.A.(43) gözaltına alındı.
İstanbul Sultangazi'den çalıntı kaydı olan kamyonun üzerindeki plakaların 11 Ocak günü İstanbul Esenyurt'ta bir otomobilden çalındığı, kamyonun bu plaka takılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildiği belirlendi. T.K. ve S.A.'nın kamyonu satmak için sahte evrak düzenledikleri, bir alıcı ile görüştükten sonra kamyonun yanına geldikleri ve bu sırada yakalandıkları öğrenildi. T.K.'nın 6 ayrı ev ve oto hırsızlığı suçundan, S.A.'nın da 24 ayrı ev ve oto hırsızlığı suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.K. ve S.A. adliyeye sevk edildi.
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İstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satarken yakalandılarİstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satarken yakalandılarİstanbul'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli'de satarken yakalandılar

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