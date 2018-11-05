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İstanbul'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyen yerel gazeteci Düzce'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde bir yerel gazetenin sahibi olan Mustafa Başbay, CHP'li Bakırköy ve Adalar belediyeleri ile ilgili haberleri nedeniyle kendisine dava açılıp ceza alınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşü'ne gönderme yaparak başlattığı 'adalet yürüyüşü'nde Düzce'ye geldi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde bir yerel gazetenin sahibi olan Mustafa Başbay, CHP'li Bakırköy ve Adalar belediyeleri ile ilgili haberleri nedeniyle kendisine dava açılıp ceza alınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşü'ne gönderme yaparak başlattığı 'adalet yürüyüşü'nde Düzce'ye geldi.

Başbay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü tamamladığı Maltepe Meydanı'ndan geçtiğimiz hafta salı günü yola çıktı ve Düzce’ye ulaştı. Yürüyüşü hakkında bilgi veren Mustafa Başbay şöyle dedi:

“İstanbu’da Bakırköy ve Adalar'ın sorunlarını vatandaşlara aktaran haber sitem var. Sitede özellikle belediyeler ile ilgili haberler yapıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 50 soruşturma geçirdim. Soruşturmalardan 13’ü davaya dönüştü. 11’inden beraat ettim ikisinden ceza aldım. Ama işin ilginç yanı CHP’li bu belediyelerin bana açmış oldukları dava hırsızlık, yolsuzluk, FETÖ’ye para aktarma haberlerimden değil sadece ve sadece karikatürlerimden dolayı oldu. Yani haberlerde kullandığım karikatürlerden dolayı davalar açtılar. Bunlardan dolayı yargılandım ve malasef karikatürden dolayı ceza veren bir adalet sistemi de karşımıza çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaleti kişiye indirgeyerek Enis Berberoğlu için Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yaptı. Basın özgürlüğünden falan dem vurdu. Basının dilediğince haber yapabilmesini söyledi. Ama kendi belediyeleri, kendi Genel Başkanları'nın tam tersine bir davranış ve tutum içerisine girdiler. Tabi yerel basının sorunlarını da dile getirmek için bir anlamda yürüyüş yapıyoruz. Biz diyoruz ki adalet kişiye indirgenemez."

'ADALET HERKESE HER ZAMAN LAZIM OLACAKTIR'

"Adalet herkes için lazımdır, adalet herkese her zaman lazım olacaktır" diyen Mustafa Başbay, "Kişiler üzerinden adalet yürüyüşü yaparsanız biz de elinizde taşıdığınız o adalet tabelasını ve pankartını Maltepe miting alanından yani sizin bitirdiğiniz yerden alırız, geri getirir CHP Genel Merkezi’nin önüne bırakırız. Orada kendilerine herkesin için de adalet pankartımızı vereceğiz ve diyeceğiz ki 'Lütfen bundan sonra herkes için adalet isteyin' salı günü saat 12.00’da yola çıktım, eğer aksi bir durum olmazsa 15 Kasım’da Ankara’da olacağım" dedi.

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