İstanbul'dan Doğubayazıt'a uzanan "kütüphane seferberliği"

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - İstanbul'da bir işletme tarafından düzenlenen ve bilet yerine kitapla gelen müşterilerin kabul edildiği programda toplanan 6 bin kitap ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kütüphane kuruldu.

Türkiye genelinde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde imkanları sınırlı köy okullarına yardım için İstanbul'da program düzenleyen bir işletme, Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sağlıksuyu Köyü Ortaokulu için kampanya yaptı.

Bir ay önce düzenlenen, bilet yerine kitap ve kırtasiye malzemesiyle gelen müşterilerin kabul edildiği "80'ler ve 90'lar" temalı programda, söz konusu okulda eğitim gören öğrenciler için 6 bin kitap ve kırtasiye malzemesi toplandı.

Sağlıksuyu Ortaokulu Müdürü Ebubekir Alantar ile iletişime geçen eğlence mekanı yetkilileri, toplanan kitap ve malzemeleri köye ulaştırdı.

- Kitaplar çok olunca taziye evi kütüphane olarak ayarlandı

Eğitim gönüllülerinin katıldığı programda toplanan kitap ve kırtasiye malzemelerinin sayısının fazla olması nedeniyle, köylülerle yapılan istişareler sonucunda köydeki taziye evinin ikinci katının kütüphaneye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.