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İstanbul'dan dönüp köyünde solucan gübresi üreticisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da 15 yıl farklı mesleklerde çalışan Taha Çakır, solucan gübresi üretmek için döndüğü memleketi Malatya'da, kısa zamanda önemli aşamalar kaydetti - Yaklaşık 3,5 yıl önce 100 bin solucanla evinin alt katında üretime başlayan Çakır, 400 metrekarelik tesisiyle ayda yaklaşık 4 ton gübre üretir hale geldi - Taha Çakır: - "Solucan gübresi üreteceğim dediğimde arkadaşlarım benimle dalga geçti, kimse bana inanmadı. Çok araştırdım, kendime inandım, denedim oldu. Sonra para kazanmaya başladım"

AYHAN İŞCEN - İstanbul'da 15 yıl farklı mesleklerde çalışan Taha Çakır, solucan gübresi üretmek için döndüğü memleketinde, ayda yaklaşık 4 ton gübre üretir hale geldi.

İstanbul'da uzun yıllar asgari ücrete farklı işlerde ter döken 29 yaşındaki Taha Çakır, son çalıştığı iş yerini ziyaret eden bir solucan gübresi üreticisinin anlattıklarından etkilenerek bu sektöre yönelmeye karar verdi.

İstanbul'dan memleketi Malatya'nın Darende ilçesine dönen Çakır, ilçenin kırsalda bulunan Irmaklı Mahallesi'nde solucan gübresi üretmeye başladı.

İzmit'ten aldığı 100 bin solucanla evinin alt katında ilk denemesini yapan Çakır, elde ettiği verim sonrasında büyük bir solucan gübresi üretim çadırı kurdu. İlk etapta 50 bin lirayı bulan yatırım yapan Çakır, daha sonra işçilik ve ham maddeye ihtiyaç duymadan 3,5 yılda maliyetini karşılayarak iyi bir gelir elde etmeye başladı.

Kısa sürede bu alanda kendini geliştiren Çakır, şu an 15 milyondan fazla solucanla yıllık 50 tonu bulan kapasiteyle üretim yapıyor.

- "Ayda 4 tonu aşkın gübre üretiyorum"

Taha Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir alanda deneme amaçlı başladığı üretimden iyi sonuçlar aldığını söyledi.

Solucan gübresi üretiminden kısa sürede iyi sonuçlar aldığını anlatan Çakır, ilçede profesyonel olarak bu işi yapan başka kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Çakır, son bir yıldır mevcut yerini genişlettiğini bildirerek, "400 metrekarelik bir alanda gübre üretiyorum. İlk başlarda ücretle aldığım solucan sayısı 15 milyonu aştı. Kendime özgü kurduğum havuz sitemiyle ayda 4 ton gübre alacak şekilde pratik bir yöntem geliştirdim. Burada tek başıma bu işleri yapıyorum. Altı ayda bir hasat oluyor. En büyük destekçim eşim. Eşimle bu işleri büyük bir keyifle yapıyoruz." diye konuştu.

- "Herkes benimle gurur duyuyor"

Çakır, İstanbul'dan Malatya'ya döndüğü sıralarda çevresindekilerin bu işi yapamayacağına yönelik söylemlerinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Solucan gübresi üreteceğim dediğimde arkadaşlarım benimle dalga geçti, kimse bana inanmadı. Çok araştırdım, kendime inandım, denedim oldu. Sonra para kazanmaya başladım. İnsanlar bizi tanıdıkça işlerimiz arttı ve şu an başta ailem olmak üzere herkes benimle gurur duyuyor, tebrik ediyor. Tabii ki hiçbir iş kolay değil. Bu işin de çok sayıda zorluğu var. Fakat insanlardan geri dönüş aldıkça, ticaretim arttıkça mutlu oluyorum. Şevkim artıyor ve her geçen gün işi büyütmek için yer arayışına giriyorum."

Çakır, amacının Malatya genelindeki kayısı üreticileri solucan gübresiyle tanıştırarak, kimyasal gübreyle kirlenmiş bahçeleri yeniden zengin hale getirip verimini artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Darende Malatya solucan gübresi Taha Çakır

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