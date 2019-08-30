HABER

İstanbul’dan dönüş yaptığı köyünde hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul’a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.18 yaşındayken eşini trafik kazasında kaybeden ve iki çocuğunu yetiştiren Nurgül Özkan, kızlarından birinin üniversiteyi kazanması ile yıllar önce İstanbul’a taşındı.

İstanbul’dan dönüş yaptığı köyünde hayalini gerçekleştirdi

Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul’a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.
18 yaşındayken eşini trafik kazasında kaybeden ve iki çocuğunu yetiştiren Nurgül Özkan, kızlarından birinin üniversiteyi kazanması ile yıllar önce İstanbul’a taşındı. Kızının okulu bitirmesinin ardından Kayseri’nin Şıhlı köyüne dönen Özkan, çalışmak için iş aradı ancak bulamadı. Bağı ve bahçesi de olmayan Özkan, evinin yakınında bulunan değirmeni yeniden açma hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Kızının okuyabilmesi için İstanbul’a taşındığını anlatan 58 yaşındaki Nurgül Özkan, "İstanbul’da uzun bir süre kaldım. Kızım üniversiteyi bitirince işe başladı ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ben de köyüme dönmek istedim" dedi.
Özkan, "Bağım ve bahçem de olmadığı için hayalimdeki değirmeni açmaya karar verdim. Evime yakın bir yerde bu değirmeni açtım. Değirmenin kapanması ile ellerindeki ürünleri 45 kilometre yol giderek ilçe merkezinde un yaptıran vatandaşlar, değirmeni açmam sonrasında büyük ilgi gösterdi. Değirmene Kadın Eli Değirmeni ismini verdim. Burada kepekli, kepeksiz, bulgur, dövme ve hayvanlar için arpa eziyorum" dedi.
Girişimde bulunmak isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Özkan, "Kadınlara hayal kurmalarını ve hayallerini gerçekleştirmek için girişimde bulunmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İstanbul’dan dönüş yaptığı köyünde hayalini gerçekleştirdi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Urartu köyü ayağa kaldırılıyorUrartu köyü ayağa kaldırılıyor
'Kadınlar sosyal medyada da şiddete maruz kalıyor''Kadınlar sosyal medyada da şiddete maruz kalıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistin hastanede öldürülüp organlarının çalındığı iddiasıyla ilgili açıklama

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

Devletin zirvesi Anıtkabir'de!

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.