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İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan yolcu treni ile gelen ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek istedikleri belirlenen aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan yolcu treni ile gelen ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek istedikleri belirlenen aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne tren garına saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyrukluları ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçağın Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi. Edirne tren garında kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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