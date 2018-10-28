HABER

İstanbul'dan gelip 10 günde 12 ev soyan hırsızlar, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Kayseri'ye gelip, 10 günde 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'dan gelip 10 günde 12 ev soyan hırsızlar, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL'dan Kayseri'ye gelip, 10 günde 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde Talas ilçesine bağlı Kiçiköy ve Bahçelievler, Melikgazi ilçesine bağlı Germir, Hürriyet, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camikebir, Erkilet Dere, Erkilet Osmangazi, Zümrüt ve Yakut mahalleleri ile Develi'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Evlerin balkon kapılarını tornavida ve boru anahtarıyla açarak ziynet ve değerli eşyaları çalan şüphelilerin, Recep G. (19), Enis D. (19) ve Mehmet B. (28) ve yaşları 18'den küçük 2 kişi olduğu belirlendi.
HIRSIZLIK İÇİN EV KİRALADILAR'
Şüphelilerin, İstanbul'da cezaevinde tanıştıkları arkadaşlarının daveti üzerine kente geldikleri ve burada ev kiraladıkları ortaya çıktı. Kente gelmeden önce de İstanbul'da iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin çaldıkları laptop, cep telefonu, tespih, tablet, saat ve yüzüklere el kondu.
Kent merkezinde 11, Develi ilçesinde ise 1 evi soyan hırsızlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'dan gelip 10 günde 12 ev soyan hırsızlar, tutuklandı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı 7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı
Aydın'da çırçır fabrikasında yangınAydın'da çırçır fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.