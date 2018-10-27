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İstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Kayseri'ye gelip, 10 gün içinde 12 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, yakalandı.  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde Talas ilçesine bağlı Kiçiköy ve Bahçelievler, Melikgazi ilçesine bağlı Germir, Hürriyet, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camikebir, Erkilet Dere, Erkilet Osmangazi, Zümrüt ve Yakut mahalleleri ile Develi'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydular

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL'dan Kayseri'ye gelip, 10 gün içinde 12 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde Talas ilçesine bağlı Kiçiköy ve Bahçelievler, Melikgazi ilçesine bağlı Germir, Hürriyet, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camikebir, Erkilet Dere, Erkilet Osmangazi, Zümrüt ve Yakut mahalleleri ile Develi'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Evlerin balkon kapılarını tornavida ve boru anahtarıyla açarak ziynet ve değerli eşyaları çalan şüphelilerin, Recep G. (19), Enis D. (19) ve Mehmet B. (28) olduğunu belirlendi. Şüphelilerin, İstanbul'da cezaevinde tanıştıkları arkadaşlarının daveti üzerine kente geldikleri saptandı.
Kente gelmeden önce de İstanbul'da iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerden çaldıkları belirlenen laptop, cep telefonu, tespih, tablet, saat ve yüzüklere de el kondu. Kent merkezinde 11, Develi ilçesinde ise 1 evi soyan hırsılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydularİstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydularİstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydularİstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi soydular

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