İstanbul’dan gelip Tekirdağ’da FETÖ yalanıyla yaşlı kadını 315 bin lira dolandırdılar

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde telefon dolandırıcılarına kanan yaşlı kadın, 315 bin lira değerindeki altın, euro ve nakit parasını kendi elleriyle İstanbul’dan gelen yabancı uyruklu dolandırıcılara teslim etti. FETÖ yalanıyla yaşlı kadını dolandıran 2 kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç., dolandırıcıların ağına takıldı. Yaşlı kadını telefonla arayarak kendini gizli görevli baş komiser olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ’cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını ve bu olayda 48 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Telefon dolandırıcısı sözde başkomiser, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını ve aynı zamanda 6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söyleyerek, şahısların yakalanması için yaşlı kadından yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’dan gelip dolandırdılar

Yaşlı kadının üzerine korku ve endişe oluşturmaya çalışan telefon dolandırıcısı, aynı zamanda evde bulunan ziynet eşyası ve nakit para miktarını da öğrenmeye çalıştı. Evdeki para ve ziynet eşyasının teslim alınması için kadının telefonda tutan telefon dolandırıcısı bir yandan da diğer dolandırıcı arkadaşlarını eve yönlendirmeye çalıştı. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen dolandırıcılar, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL nakit para ve bin 160 euroyu N.Ç.’den teslim aldı. İlerleyen saatlerde dolandırıldığını fark eden N.Ç. polis merkezine şikayette bulundu.