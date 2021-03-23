HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’dan gelip Tekirdağ’da FETÖ yalanıyla yaşlı kadını 315 bin lira dolandırdılar

İstanbul’dan gelip Tekirdağ’da FETÖ yalanıyla yaşlı kadını 315 bin lira dolandırdılar

23.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde telefon dolandırıcılarına kanan yaşlı kadın, 315 bin lira değerindeki altın, euro ve nakit parasını kendi elleriyle İstanbul’dan gelen yabancı uyruklu dolandırıcılara teslim etti.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde telefon dolandırıcılarına kanan yaşlı kadın, 315 bin lira değerindeki altın, euro ve nakit parasını kendi elleriyle İstanbul’dan gelen yabancı uyruklu dolandırıcılara teslim etti. FETÖ yalanıyla yaşlı kadını dolandıran 2 kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç., dolandırıcıların ağına takıldı. Yaşlı kadını telefonla arayarak kendini gizli görevli baş komiser olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ’cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını ve bu olayda 48 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Telefon dolandırıcısı sözde başkomiser, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını ve aynı zamanda 6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söyleyerek, şahısların yakalanması için yaşlı kadından yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’dan gelip dolandırdılar
Yaşlı kadının üzerine korku ve endişe oluşturmaya çalışan telefon dolandırıcısı, aynı zamanda evde bulunan ziynet eşyası ve nakit para miktarını da öğrenmeye çalıştı. Evdeki para ve ziynet eşyasının teslim alınması için kadının telefonda tutan telefon dolandırıcısı bir yandan da diğer dolandırıcı arkadaşlarını eve yönlendirmeye çalıştı. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen dolandırıcılar, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL nakit para ve bin 160 euroyu N.Ç.’den teslim aldı. İlerleyen saatlerde dolandırıldığını fark eden N.Ç. polis merkezine şikayette bulundu.

Sık sık ticari taksi değiştirmişler
Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda ziynet eşyalarını alan şahısların Suriye uyruklu oldukları, olay günü İstanbul’dan ticari taksi ile Şarköy ilçesine geldikleri, altın ve paraları aldıktan sonra ticari taksi ile İstanbul döndükleri tespit edildi. Dolandırıcıların sık sık ticari taksi değiştirdiği de tespit edilirken, N.Ç. ile yapılan görüşmeler sonucunda dolandırıcı şahıslar ile tekrar irtibat kuruldu. Şüphelilerin Tekirdağ’da yönlendirilmesi sonucu, Suriye uyruklu I.A. (22) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyalarının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Ankara'da yarın okul var mı?Ankara'da yarın okul var mı?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Aşı sırasını hesaplayan site

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.