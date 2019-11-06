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İstanbul’dan getirdiği eroinle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hapla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdiği bilgisini elde ettiği O.D.’yi Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul’dan getirdiği eroinle yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hapla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdiği bilgisini elde ettiği O.D.’yi Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. O.D.’nin üzerinde yapılan aramada 4 paket halinde 14,08 gram eroin maddesi, 41,30 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu etki doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan O.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan Hazva Adliyesine sevk edildi.

İstanbul’dan getirdiği eroinle yakalandı

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