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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 3 kilo 210 gram skunk ile 3 gram taş kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

Sedat ÜNAL- CAVİT AKGÜN/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 3 kilo 210 gram skunk ile 3 gram taş kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ölüdeniz Kabak bölgesinde yaşayan F.C. (44) ve F.O.'nun (38) İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu ilçeye getirecekleri bilgisine ulaştı. Plaka tanıma sistemiyle takip edilen şüphelilerin otomobili, bugün saat 07.30 sıralarında, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda durduruldu. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın arka koltuk üzerinde yeşil renkli sırt çantası içerisinde 5 parça halinde 3 kilo 210 gram skunk adlı uyuşturucu ve 3 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 150 bin TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılarİstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılarİstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

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