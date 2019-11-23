İstanbul'dan Gönderilecek Suriyeliler Ne Diyor?

İstanbul’da kaydı bulunmayan Suriyeliler’e kayıtlı oldukları şehirlere gitmeleri için tanınan süre 30 Ekim tarihinde doldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyeli’nin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiği belirtildi. Suriyeliler bu merkezlerden sonra da kayıtlı oldukları şehirlere gönderilecekler.

Ancak İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyeli sayısı 6-7 bin kişinin çok çok üzerinde.

Pek çok kişi İstanbul’da kayıtlı olmamasına rağmen zaman zaman kontrollere takılsa dahi İstanbul’da yaşamayı sürdürüyor.

Musa Hadji Ahmad: "Altı yıldan bu yana İstanbul’dayız. Gittik ‘Bizim kimliklerimizi değiştirin’ dedik. ‘Yok olmaz’ diyorlar. Babam bir kere yakalandı ama bir şey demediler. Küçük kardeşim iki yıldır okula gidiyor. İnternette başvuru yaptık, değiştirsinler diye. Bekleyeceğiz, belki değiştirirler, bilmiyoruz."

Uzmanlar: 'Gönderilseler de bir süre sonra geri dönerler'

Bazı uzmanlar da kayıtlı oldukları küçük şehirlerde iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı Suriyeliler’in, bir süre sonra geri döneceklerini düşünüyor.

Metin Çorabatır

