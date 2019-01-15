HAKKARİ (AA) - İstanbul'da bulunan hayırsever vatandaşların gönderdiği giyim ve kırtasiye malzemeleri Hakkari'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Orta Okulundaki dağıtım törenine katılan Vali İdris Akbıyık, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Akbıyık daha sonra protokol üyeleri ve İstanbul'dan hayırsever vatandaşları temsilen kentte gelen sanatçı Yiğit Okan, iç mimar Burcu Özer ile Çağrı Karslı ve Mert Çay ile birlikte 100 öğrenciye malzemeleri teslim etti.

Burada açıklamada bulunan Vali Akbıyık, İstanbul'dan Hakkari'ye eğitime katkı amacıyla çeşitli hediyeler gönderildiğini söyledi.

Bu hediyeleri öğrencilere dağıttıklarını belirten Akbıyık, ''Hakkari ilimizde bir çok faaliyet ve destek yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da okullarımızda yardıma muhtaç çocuklarımıza destek veriyor. Yine emniyet müdürlüğümüzün, milli eğitim müdürlüğümüz ve belediyemizin çok çeşitli destekleri oluyor.''

Kentte birinci meselelerinin eğitim ve kitap olduğunu aktaran Vali Akbıyık, şunları söyledi.