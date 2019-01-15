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İstanbul'dan Hakkari'ye "gönül köprüsü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan hayırsever vatandaşların gönderdiği giyim ve kırtasiye malzemeleri Hakkari'de ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye ulaştırıldı - Vali İdris Akbıyık: "Hakkari'nin güzelliklerle, iyiliklerle, eğitimle, kitap ile anılsın istiyoruz"

HAKKARİ (AA) - İstanbul'da bulunan hayırsever vatandaşların gönderdiği giyim ve kırtasiye malzemeleri Hakkari'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Orta Okulundaki dağıtım törenine katılan Vali İdris Akbıyık, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Akbıyık daha sonra protokol üyeleri ve İstanbul'dan hayırsever vatandaşları temsilen kentte gelen sanatçı Yiğit Okan, iç mimar Burcu Özer ile Çağrı Karslı ve Mert Çay ile birlikte 100 öğrenciye malzemeleri teslim etti.

Burada açıklamada bulunan Vali Akbıyık, İstanbul'dan Hakkari'ye eğitime katkı amacıyla çeşitli hediyeler gönderildiğini söyledi.

Bu hediyeleri öğrencilere dağıttıklarını belirten Akbıyık, ''Hakkari ilimizde bir çok faaliyet ve destek yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da okullarımızda yardıma muhtaç çocuklarımıza destek veriyor. Yine emniyet müdürlüğümüzün, milli eğitim müdürlüğümüz ve belediyemizin çok çeşitli destekleri oluyor.''

Kentte birinci meselelerinin eğitim ve kitap olduğunu aktaran Vali Akbıyık, şunları söyledi.

''Bu nedenle okul, eğitim ve kitap ile ilgili her türlü etkinlik ve faaliyette yer almaya gayret gösteriyoruz Hakkari Valisi olarak. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, Hakkarililerin de meselesi kitap olacak, eğitim olacak. Amacımız Hakkari'de eğitimi birinci gündem maddesi yapmak. Hakkari güzelliklerle, iyiliklerle, eğitimle, kitap ile anılsın istiyoruz.''

Arkadaşları ile birlikte kısa sürede 100 öğrencinin bütün ihtiyaçlarını tamamladıklarını ifade eden Burcu Özer, ''Bu da bize gösteriyor ki Türkiye bütün olarak gönül birliği yaptığı zaman 24 saatte her yere el uzatabiliyor. Çünkü 81 ilin hepsi bizim. Tek bayrak, tek vatan, tek millet olarak birlikteyken Türkiye olabiliyoruz.''

Dağıtımın ardından sanatçı Yiğit Okan, sınıfta öğrencilere mini konser verdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

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Hakkari Hakkari Valisi İdris Akbıyık

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