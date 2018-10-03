İstanbul’dan insan manzaraları Derin Düşünceler Sergisi'nde

İSTANBUL, (DHA) -MALTEPE Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri, fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur’un “Derin Düşünceler 2” isimli fotoğraf sergisiyle başladı. İstanbul’un farklı semtlerindeki insanların yaşamlarını, ruh hallerini yansıtan sergide siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar yer aldı.

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı’nı da sürdüren fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur, serginin insan üzerine kurulu bir sergi olduğunu belirterek, “Hayatımızın her anında mutlaka hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları bir arada yaşıyor ve kendi dünyamızda da bu psikolojiyle karşılaşıyoruz. Sergimde hayatın ne kadar zor olduğunu ve yaşamın insanlardan neleri götürüp, neleri getirdiğini psikolojik yaklaşımlarla anlattım” dedi.

SEMTLERDEN İNSAN MANZARALARI

Sergide İstanbul’un farklı semtlerindeki insanların yaşamlarını, ruh hallerini yansıtan siyah-beyaz ve renkli fotoğraf kareleri yer aldı. Kazlıçeşme’de, yapılaşmanın çocukların oyun alanlarının azalmasına etkilerini fotoğraflayan Cesur, insanların ünlü olma isteğini Galata Köprüsü’nden bir kareyle yansıttı. Cesur, Samatya’da mutluluğu, Büyükada’da bir duvar yazısından sevinci, Merter Demirciler Sitesi’nde çalışma koşullarının zorluğunu, Yenikapı’da demir toplayarak geçimini sağlayan Afgan ve Suriye kökenli çocukların yaşamlarını fotoğrafladı. Sergide Cesur’un, dünyanın en popüler coğrafya ve gezi sergilerinden National Geographic’te yayımlanan fotoğraflarından kareler de yer aldı.