İstanbul'dan kaçan kapkaç şüphelileri Bursa'da yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İSTANBUL Sarıyer'de kapkaç olayına karıştıkları öne sürülen Nevin Ç. Ve Ufuk T., kiralık otomobille geldikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.
Sarıyer'de telefon kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 2 şüphelinin İnegöl’e geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ilçe girişinde önlem aldı. İlçeye giriş yapan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, takibe alındı. Kalburt mevkiinde durdurulan araçtaki Nevin Ç. Ve Ufuk T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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