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İstanbul'dan kano ile yola çıktılar, 20 günde Samsun'a ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına İstanbul'dan kano ile yola çıkan grup, Samsun'a ulaştı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) -ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına İstanbul'dan kano ile yola çıkan grup, Samsun'a ulaştı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop kıyılarını geçerek Atakum ilçesi sahil şeridine ulaşan 3 kişilik kano ekibi, yolculuklarının 20'nci gününde Samsun'a geldi. Kano sporuyla ilgilenen bir grup öğrencinin karşıladığı ekip, Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Necat Ulugöl'den aldıkları Türk bayrağını Samsun Valiliği'ne teslim etmek üzere Atakum'da yolcululuklarına son verdi. Daha önce de uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak için İstanbul'dan Trabzon'a tek başına ulaşan ekip lideri Şenol Özdemir, "Bugün 20'nci gün. Buradayız, çok mutluyuz. Pazar günü bir aksilik olmazsa sayın valimize Necat Ulugöl'den aldığımız Türk bayrağını takdim edeceğiz" dedi.

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