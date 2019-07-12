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İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kente uyuşturucu madde getiren 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında V.E.

İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kente uyuşturucu madde getiren 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında V.E. isimli şüphelinin İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Çalışmalarını sürdüren ekipler şüpheli şahsı il girişinde seyir halinde olduğu araçta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. V. E. isimli şahsın üzerinde ve araçta ve yapılan aramada daralı ağırlığı yaklaşık 55 gram gelen sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan hakkında işlem başlatılan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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