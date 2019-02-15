İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

İstanbul’dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Kastamonu’ya getiren 2 kişi, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 986 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceklerini tespit ettiği 2 şahsı takibe aldı. Şüpheli şahıslar Taşköprü’ye bağlı Alatarla köyüne geldikleri sırada durdurularak araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 986 adet ecstasy hap, 1,61 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 39 adet MKE marka fişek ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şahsı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

