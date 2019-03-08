İstanbul'dan köyüne dönüp işinin patronu oldu

Çiftçi Songül Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan köyüne dönünce projeye başvurup düve aldıklarını ifade ederek, "Köye gelince Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Genç Çiftçi Projesi'ni duyup başvurmaya karar verdik. Sağ olsunlar başvurumuz kabul edildi, geçen sene hayvanlarımızı aldık, şimdi de yavrulamaya başladılar, çok güzel bir proje, memnunuz." dedi.

İneklerden elde ettiği sütün yanı sıra ürettiği peynir, yoğurdu satarak geçimini sağlayan Songül Yalın, hem ailesini kimseye muhtaç etmiyor hem de girişimciliğiyle köydeki kadınlara örnek oluyor.

Şu an sayıları 10'a ulaşan hayvanlarına eşiyle gözü gibi bakan Yakın, sabahın erken saatlerinde ahırı temizleyip sonra ineklerini yemliyor.

Songül Yakın, proje sayesinde devletin verdiği hibe desteğiyle 6 inek alarak kendi işinin patronu oldu.

İstanbul'da yaklaşık 20 yıl yaşamını sürdürdükten sonra eşi Yakup ve 2 çocuğu ile Kars'a dönen Songül Yakın, il merkezine bağlı Yalçınlar köyünde yaşamaya başladı. İlk günler ekonomik sıkıntılar çeken çiftin hayatı, Songül Yakın'ın "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurmasıyla değişti.

CÜNEYT ÇELİK - İstanbul'dan memleketi Kars'a dönen 2 çocuk annesi Songül Yakın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibe desteğiyle iş kurdu. Yakın, hem kadınlara örnek oluyor hem de hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

- "İşimizin patronu olduk"

Yakın, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan çiftçiye çok güzel destekler veriyor. Devlet buzağıya, yeme destek veriyor, köylülere çok yardım ediyor. Projeyle hayatımız değişti, hayvanlarımız oldu, buzağıyla uğraşıyoruz. Süt, yoğurt, peynir üretip geçimimiz sağlıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. İşimizin patronu olduk." diye konuştu.

Bu tür projelerin köylülere büyük katkı sağladığını dile getiren Yakın, "Güzel bir proje oldu, geçimimizi sağlıyoruz, iş sahibi olduk. Köydeki kadınlar gidip bir yerde çalışmıyor. İneklerimiz bizim iş yerimiz, ekmek teknemiz. Proje sayesinde köylerine dönenler oldu, herkese projeden yararlanmasını tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Songül Yakın'ın eşi Yakup Yakın ise İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken rahatsızlığı nedeniyle memleketine geri döndüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köye geldik ancak 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmadan önce çok sıkıntı yaşadık. Sonra projeye başvurup damızlık hayvan aldık. Şu an çok memnunuz, hayvanlarımız yavrulamaya başladı. Yağımızı, peynirimiz, sütümüzü kendimiz yapmaya başladık. Bu projeden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İşimizin patronu olduğumuz için çok memnunuz. Bu hükümet döneminde köylü altın çağını yaşıyor."