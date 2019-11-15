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İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi.İstanbul’da bulunan bir firma mandalinaları Rusya’ya gönderdi.

İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi.
İstanbul’da bulunan bir firma mandalinaları Rusya’ya gönderdi. Fatura ve kasa etiketlerinde mandalinaların menşei Türkiye olarak belirtildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlar Rusya’da bulunan Sofya Dağıtım Deposuna baskın yaparak tüm ürünleri inceledi. Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada İstanbul’dan Rusya’nın St. Petersburg şehrine gönderilen 21 ton mandalinanın imha edildiği belirtildi. Mandalinaların imha edilme nedeni ise her zamankinden farklı oldu. Rosselhoznadzor’a bağlı uzmanlar, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı. Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.

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