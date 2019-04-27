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İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Atatürk’ün Samsun’a çıkışını 100.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışını 100. yılda anmak adına 3 sporcu Beykoz sahilinden kano ile denize açıldı. Şenol Özdemir, Osman Alim ve Tarkan Güler, Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nu torunu Nejat Ulugöl’den Beykoz’da Türk bayrağı alarak yola çıktılar. 3 sporcu Türk bayrağını Samsun Valisi’ne teslim ederek yolculuğu bitirmeyi planlıyor.
Grup lideri Şenol Özdemir, milli sporcu ve antrenör Osman Alim ile aile doktoru Tarkan Güler, Beykoz’dan kano ile denize açıldı. Sporcular, 27 Nisan günü başlayan yolculuğu 19 Mayıs günü Samsun’da sonlandırmayı planladıklarını belirtti. Bandırma Vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl de Beykoz’a gelerek sporcuları uğurladı. Sporcular yolculuğun bitiminde Samsun Valisi’ne teslim etmek üzere Nejat Ulugöl’den Türk bayrağını aldılar.
Grup lideri Şenol Özdemir, “3 arkadaş 3 ayrı kano ile bugün İstanbul’dan başlayarak Samsun’a gitmeyi planlıyoruz. 19 Mayıs’ta Samsun’da olmak gibi bir hedefimiz var. Yüzde yüz başarı garantisi veremiyorum yüzde seksen diyorum. Yüzde on hava muhalefetinden yüzde on da sağlık koşullarından dolayı” dedi. Daha önce de sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Bostancı’dan başlayarak Trabzon’a 29 günde ulaştığını ifade eden Özdemir, yolculuğunun 10. gününde fırtınadan dolayı yola çıkamadığını ve bu yolculuklarında da bir fırtına beklediklerini belirtti.
Ayrıca Şenol Özdemir, “Bandırma Vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl’den biz bayrak aldık. Bu bayrağı kendisi tekrar takdim edecek bize. Bayrağı Samsun Valisi’ne telsim edeceğiz, amacımız bu” dedi.
Sporculara Türk bayrağını vererek onları uğurlayan Nejat Ulugöl, “Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Gözlerimin yaşlarını da tutabildiğim kadar tutacağım. Böyle bir günde bana bu fırsatı bu şerefi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve dedemin herhalde mezarında daha rahat uyuyacağı bir gün olacaktır bu gün. Allah bütün Türklere benim hissettiğim şerefi aynen bahşetsin. Bunu diliyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından sporcular kanolarına binerek denize açıldılar.

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk

İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk
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