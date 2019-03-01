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İstanbul'dan Sancak bölgesine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bir yıl boyunca devam eden yardım seferberliği kapsamında toplanan malzemeler, Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bir yıl boyunca devam eden yardım seferberliği kapsamında toplanan malzemeler, Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin kadın kollarının geçen yıl mart ayında bölgeye düzenlediği ziyarette tespit edilen sorunların çözümü için özverili bir kampanyaya imza atıldı.

Yardım kampanyası kapsamında toplanan, yataktan bebek kuvözüne kadar çok sayıda sağlık araç gerecinin de bulunduğu 2 tır dolusu sağlık malzemesi, doğum sırasında bebek ölümlerinin en fazla yaşandığı Sancak bölgesinin Tutin şehrine gönderildi.

- "Hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümü baştan sona yenilenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha Tüzünoğlu, Sırbistan ve Karadağ'da yer alan Sancak bölgesinin 11 şehri içinde Tutin'in doğum sırasında anne ve bebek ölüm oranlarında ilk sırada yer aldığını öğrendiklerini belirtti.

Tüzünoğlu, "Boşnak kardeşlerimizin doğum yapabilmek için başka şehirlere gitmek zorunda kaldıkları gerçeği üzüntümüzü bir kat daha artırdı ve bu sorunu nasıl çözebiliriz diye derhal harekete geçtik. Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda 30'un üzerinde hayırseverin de katkısıyla, piyasa değeri 100 bin avronun üzerinde sağlık araç gereci temin edildi. Toplanan malzemelerle hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümünü baştan sona yenileyeceğiz. Kızılay'ın desteğiyle 2 tıra yüklenen malzemeler bugün itibarıyla yola çıktı ve birkaç gün içerisinde şehre ulaşacak." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız Bosna ve Sancak'ı unutturmamak"

Açıklamada, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar'ın da şu görüşlerine yer verildi:

"Dernek olarak kuruluş amacımız ata topraklarımız olan Bosna Hersek ve Sancak bölgesini unutmamak ve unutturmamak, bunun yanında Türkiye'mizde de ihtiyaç sahibi insanlara ve bölgelere yardımda bulunmaktır. Türkiye'de yüz binlerce Boşnak ve milyonlarca Bosna ve Sancak sevdalısı olduğunu çok iyi biliyoruz. Kadın kollarımız Tutin'de bu sorunu tespit ettikten sonra konuyu yönetim kurulunun gündemine getirdiler, biz de derhal çalışmalara başladık. Sancak'ın sıkıntılı alanlarına gücümüz yettiğince çare olmaya çalışıyoruz. Bu kampanya da bunun en güzel örneği oldu. Bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri, anneleri ve babalarıyla mutlu bir hayat sürmeleri en büyük dileğimizdir."

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Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sırbistan'ın Sancak bölgesi yardım kampanyası

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