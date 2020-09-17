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İstanbul’dan tatile gelen küçük kız kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tatil için İstanbul’dan kente gelen 8 yaşındaki kız çocuğu motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tatil için İstanbul’dan kente gelen 8 yaşındaki kız çocuğu motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Küçük kıza ilk müdahaleyi ise kazanın meydana geldiği yerdeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.
Olay, Burmalı Mahallesi Basın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet M.’nin (18) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.E.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan küçük kız yere düşerek yaralandı. Küçük kıza ilk müdahaleyi ise esnaf ve çevreden geçen vatandaşlar yaptı. H.E.A.’yı sandalyeye oturtarak yaralandığı bacağını sabitleyen vatandaşlar kafasına ise soğuk su ile tampon yaptı. Küçük kız ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü , Muhammet M., hakkında ise plakasız ve tescilsiz motosikletten kullanmaktan işlem yapıldı.
Öte yandan, kazada yaralanan H.E.A.’nın tatil için geçtiğimiz hafta ailesi ile birlikte İstanbul’dan, Afyonkarahisar’a geldiği bildirildi.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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