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İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Başkent’e getiren şahıslar polisten kaçamadı

09.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Başkent’e getiren şahıslar polisten kaçamadı

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Ankara’ya getiren 2 kişi ve onlarla bağlantılı 2 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Ankara’ya getiren 2 kişi ve onlarla bağlantılı 2 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonda 189.21 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün E.Y. ve Y.A. isimli şahısların İstanbul’dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi 06 AL 2842 plakalı araçla Ankara’ya getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kızılcahamam ilçesinde durdurulan araçta 189.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan R.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Aracın ön camında belediye görevlisi kartı olması ise dikkat çekti. Yapılan incelemede R.K. isimli şahsın belediyeye ait bir şirkette soğuk hava deposunda çalışması sebebiyle sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği belirlendi. R.K. isimli şahsın değişik suçlardan 19, Y.A. isimli şahsın ise 9 kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantısı bulunan E.Y. ve Y.İ. isimli şahıslar da Sincan ilçesinde 06 CBG 976 plakalı araçta yakalandı. E.Y.’nin değişik suçlardan 14, Y.İ.’nin ise 16 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeden elde edildiği anlaşılan 2 bin 550 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edilecek.

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