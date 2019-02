İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki çocuklara kütüphane

İSTANBUL (AA) - Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı Selami Aykut, "Her kitap umuda bir yolculuktur" sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyasına ilişkin "Tamamen tarihi değerleri olan, eğitim öğretime katkı sağlayan, insanları bilinçlendirmeye faydası olan kitapları yine toplayarak kütüphanemize yerleştireceğiz. Kurmuş olacağımız kütüphane adeta bir bilgi bankası olacak." dedi.

Karademir, kendi evindeki kitapları da kampanyaya dahil ettiklerine vurgu yaparak, "Kitaplar bir kere okunuyor sonra maalesef bir rafta süs olarak kalıyor. Bu kitaplarımızla çocuklarımız bir kelime dahi sözlüklerine eklerse, bu bizim için çok değerli, anlamlı. Geleceğimiz olan çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

- İki kütüphane de Kütüphaneler Haftası'nda açılacak

Yoğun olarak roman, hikaye, eğitim ve kişisel gelişim türlerinde kitapların geldiğini aktaran Karademir, şöyle konuştu:

"Bence her kitap insanın hayata bakış açısını değiştirir. Her kitap da hayata, yaşadığınız olaylara, çevrenize farklı bir çerçeveden, pencereden bakmanızı sağlar. Bu anlamda çok önemsiyorum. Yaşamadan yaşanmışlıkları okumak, değerlendirmek, kendi süzgecinizden geçirmek, iyileri alıp kötü olanları elemek, bunun alış verişini yapmak, kıyaslamak çok önemli. Hayatımızda her şeyi yaşamamız mümkün değil ama okuyarak doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü öğrenebiliriz. O yüzden okumak çok önemli. Bizi geliştirecek en önemli şeylerden birisi okumak."