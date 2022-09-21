HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

21.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, F.B'nin kullandığı aracı Samsun - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 112,64 gram metamfetamin, esrarlı sigara, 5 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda, F.B. ile yanında bulunan E.Ç.N. isimli kadın gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde de arama yapan ekipler, 10 kapsül sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile 25 tabanca fişeği buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıKaraman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"
Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğimKılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Samsun uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttı

İşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttı

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.