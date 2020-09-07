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İstanbul’dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.’yı Samsun Ankara karayolunda Samsun’a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı.

İstanbul’dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.’yı Samsun Ankara karayolunda Samsun’a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı. Araçta ve gözaltına alınan Iraklı’nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.’yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İstanbul’dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

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