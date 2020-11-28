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İstanbul’dan uyuşturucu getirirken yakalanan şahıs tutuklandı

28.11.2020 18:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalanan iddia edilen bir kişi çıkardığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yaptıkları çalışmalarda, İstanbul’dan hareket ederek Samsun’a giriş yapan ve içerisinde M.Ö.

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalanan iddia edilen bir kişi çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yaptıkları çalışmalarda, İstanbul’dan hareket ederek Samsun’a giriş yapan ve içerisinde M.Ö. ve C.E. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinden 73,47 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö. ve C.E. gözaltına alındı. İfadesi alınan C.E. isimli şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, M.Ö. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ö. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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