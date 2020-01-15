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  4. İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı 

İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da faaliyet gösteren Hakkarililer Derneği tarafından Hakkari Yüksekova'da dar gelirli öğrenciler için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İSTANBUL’da faaliyet gösteren Hakkarililer Derneği tarafından Hakkari Yüksekova'da dar gelirli öğrenciler için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderildi.
İstanbul Hakkarililer Dernek Başkanı Şemsettin Demir, Yüksekovalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için birdernekle birlikte ortak çalışma yürüttü. Yüksekovalı iş insanı Teoman Zeydan ve Siirtli iş insanı Ramazan Kumek’in katkılarıyla 1500 öğrenci için yardım TIR'ı hazırlandı. İstanbul’dan Yüksekova’ya gelen iyilik TIR'ındaki malzemeler ilçe müftülüğüne teslim edildi. Dernek Başkanı Şemsettin Demir, yardımların dar gelirli öğrencilere dağıtılacağını belirterek, "Yoğun bir çalışma yürüttük. Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen iş adamları Teoman Zeydan ve Ramazan Kumek’e desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.
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