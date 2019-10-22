’İstanbulensis Şiir Festivali’ vatan şiirleriyle başlayacak

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 7. si düzenlenecek olan Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 23-25 Ekim tarihleri arasında “Balkan Esintileri” temasıyla gerçekleşecek. Festival, Barış Pınarı Harekatı’na destek için vatan şiirleriyle başlayacak.

İstanbulensis çiçeği yeniden şiirle buluşuyor. 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 23 Ekim’de başlıyor. Bu sene Balkan Esintisi temasıyla şiir severlerle buluşacak olan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katılacak. Üç gün boyunca şairler şiir dinletileri gerçekleştirecek.

Şairler öğrencilerle buluşacak

Festivale; Arnavutluk’tan Jolanda Lila Tusku, Bulgaristan’dan Resmiye Mumin, Bosna Hersek’ten Asmir Kujovic ve Cemalettin Latiç, Hırvatistan’dan Ervin Yahiç, Karadağ’dan Flutur Mustafa, Kosova’dan İbrahim Aslan, Kuzey Makedonya’dan Leyla Şerif, Romanya’dan Hayat Memiş, Sırbistan’dan Milica J. Lilic, Yunanistan’dan Maria Koulouri olmak üzere yurt dışından toplamda 11 şair konuk olacak.

23 Ekim’de yapılacak olan galanın ardından şairler, festivalin ikinci gününde Sultanbeyli’de eğitim veren okullarda öğrencilerle buluşacak; şiir okumaları ve söyleşiler gerçekleştirecekler.