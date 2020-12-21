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İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

21.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart ile HES kodu eşleşmesi için uygulamalar başlatıldı. Şimdi vatandaşlar İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir sorusunun cevabını araştırıyor. Belirlenen tarihin ardından HES kodu eşleşmesi yapılmayan İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. Peki, HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

İBB tarafından İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için uygulamalar başlatıldı. Toplu taşımada HES kodu kullanımının belirlenen tarih itibarıyla zorunlu hale gelecek olmasının ardından vatandaşlar İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Birkaç adımda HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşte detaylar...

İSTANBULKART’A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

İstanbulkart HES kodu yükleme işlemi için ilk olarak HES kodu edinmek gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması kullanılabiliyor ya da SMS aracılığıyla kod alınabiliyor. Ardından İstanbulkart’ın internet sitesi üzerinden eşleştirme işlemi tamamlanabiliyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kod, üç yöntem ile kolayca alınabiliyor. Bunun için ilk uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi Hayat Eve Sığar mobil uygulaması. Bunun yanı sıra 2023’e SMS göndererek de kod alınabiliyor. SMS ile kod almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023’e SMS gönderiliyor.

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak 2023’e SMS gönderebiliyor. T.C. kimlik numarası ya da Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS gönderilebiliyor ve kod alınabiliyor.

Aynı zamanda e-devlet aracılığıyla da kod alınabiliyor. Bunun için e-devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı HES kodu üretme ve listeleme ekranı kullanılıyor. Böylece e-devlet üzerinden koda ait işlemlerden olan üretme, silme, sorgulama ve detay görüntüleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda e-devlet üzerinden 18 yaş altı çocuklar için de kod oluşturulabiliyor. 18 yaş altı çocuklar için Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS yolu ile de kod alınabiliyor. Karantina altında olan kişiler, izolasyon bitiş tarihlerini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebiliyor.

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI

HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

HES kodu alındıktan sonra https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ internet adresine giriş yapılıyor. Burada bulunan T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu gibi bilgiler dolduruluyor. Doğrulama kodu alanı da doldurulduktan sonra eşleştirme işlemi tamamlanabiliyor.

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyorİstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA ZORUNLU MU?

Vatandaşlar tarafından İstanbulkart HES kodu yükleme işleminin zorunlu olup olmadığı da araştırılıyor. İBB’den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinden sonra İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi için işlemler başladı. Buna göre 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirmesi yapılmamış olan İstanbulkart’lar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular ise kent içerisinde toplu taşımadan faydalanamayacak.

Yayımlanan genelge doğrultusunda tanılı veya temaslı olup da izolasyonda olması gereken ancak kent için toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri de ilgili makamlar ile paylaşılacak. Koronavirüs tanılı olan hastaların, taşıyıcıların ya da bu kişiler ile temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS aracılığıyla HES kodu alındıktan sonra kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli bilgiler doldurularak eşleştirme yapılacak.

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