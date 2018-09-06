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İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 04:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılarak doğaya zarar vermesinini önlemek için yeni bir uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata atan İstanbulkart'a dolum yapacak.

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

Özellikle yaz aylarında pet şişelerde su tüketimi arıyor ve sokağa atılan pet şişeler daha fazla göze çarpıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılmasını önlemek için çevreci bir hizmeti devreye sokmaya hazırlanıyor.

Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK tarafından yapılan otomatlara pet şişe atanlar karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart pet şişe İBB geri dönüşüm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya walla biliyorsunuz belediyeciliği. tebrik ederim.
Avrupa da yıllar önce vardı,ne devrimi beee...
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